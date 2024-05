Nesti: «Inter dominante in campionato. Una lacuna in rosa»

Carlo Nesti, giornalista di lunga data, ha descritto il campionato appena vinto dall’Inter e l’unica lacuna che trova nella rosa nerazzurra.

ULTIMI CAMPIONATI – Carlo Nesti analizza le ultime due annate di Serie A: «Io credo che quest’anno a livello giornalistico siano stati in pochi ad esprimersi con quei toni. Si attendeva di vedere l’esito delle coppe europee. Qualche ombra è determinata dal fatto che abbiamo campionati in cui una squadra prende il volo con ampio distacco. A causa di ciò fa sembrare tutte le altre squadre con un mare di problemi, con difficoltà congenita a colmare il gap. L’Inter e il Napoli sono state questo negli ultimi due anni. Questa è l’unica nuvola di un cielo azzurro, perché nelle coppe europee abbiamo avuto tre squadre che sono arrivate in fondo lo scorso anno e due quest’anno».

Inter, una sola lacuna per Nesti

DOMINIO – Nesti poi elogia: «L’Inter si commenta da sola, ha stradominato il campionato. Ci sarebbero alcuni giocatori che potrebbero far parte della rosa dell’Inter, con l’opportunità di alternarsi ai titolari. Che non ci sia nessuno dico di no, farei un torto ai campioni che ci sono in giro per l’Italia e che purtroppo sono stranieri. Farebbero bella figura tra i nerazzurri. L’Inter così com’è è un’Internazionale, perché in ogni ruolo è coperta. Solo in attacco è apparsa un po’ debole per quanto riguarda le alternative di Lautaro e Thuram con Arnautovic e Sanchez. Si poteva pescare qualcosa di meglio come rincalzo dei titolari»