Marchetti, chi è il nuovo potenziale presidente dell’Inter

L’Inter sta per entrare una nuova era sotto la guida attenta di Oaktree. Il nuovo fondo californiano ha preso in pegno il club nerazzurro dopo l’addio di Suning e Steven Zhang. Carlo Marchetti è stato indicato come il primo nome prossimo a diventare il nuovo presidente dell’Inter.

NOTAIO – L’Inter di Oaktree sta iniziando a scendere in campo per definire tutte le figure che entreranno a far parte dal prossimo consiglio d’Amministrazione. Dopo i primi sondaggi su Beppe Marotta – che resterà con un ruolo operativo – e quello di Javier Zanetti, che stanno tramontando, nel pomeriggio di oggi il nome di Carlo Marchetti è saltato primo in lista. Già presente nel CdA del club nerazzurro da tre anni, Marchetti è un notaio milanese molto conosciuto in città. Il suo nome è già gravitato nel mondo di Oaktree visto che fu uno dei due amministratori indipendenti scelti proprio dal fondo americano.

CHI É – Carlo Marchetti, come anticipato, è un notaio molto conosciuto nell’ambiente milanese, e nerazzurro dentro. È nato a Milano il 27 dicembre 1973, figlio di Piergaetano, il giurista e consulente di Guido Rossi nella creazione della Consob. Dal 2004 al 2012 è stato presidente di RCS Mediagroup. Esperto nel settore di diritto societario, finanziario e bancario è notaio dal 2004 e attualmente lavora nello studio di famiglia. Attualmente è anche presidente di Fondazione di Comunità Milano, siede anche nel CdA di Agrati Group, Colussi e Goglio. Inoltre, come si legge da Calcio e Finanza, è professore ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Milano.