Visnadi: «Champions League in Italia? Manca da 13 anni, presto 14!»

L’Inter è stata l’ultima squadra italiana a vincere la Champions League e anche l’ultima a disputare la finale. Visnadi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, dà per certo che il trofeo più ambito non tornerà in Italia nemmeno quest’anno

SENZA SPERANZE – L’Inter di Simone Inzaghi è stata la prima squadra italiana a conquistare gli ottavi di Champions League, seguita poi dalla Lazio mentre il Napoli dovrà attendere l’ultimo turno così come il Milan, che a differenza degli azzurri ha una classifica più complicata. Gianni Visnadi, contando da quanti anni non arriva la Coppa dalle grandi orecchie in Italia, dà per certo che nemmeno quest’anno possa accadere: «Sono tredici anni che non vinciamo la Champions League e gli anni diventeranno come minimo 14. Tra l’altro l’1 dicembre del 2010 eravamo a pochi giorni dall’ultima grande vittoria dell’Inter che vince con Benitez il Mondiale per Club. Poi esonerato? Ha fatto tutto lui. Quindi, dal punto di vista dei risultati, non abbiamo avuto grandi emozioni. L’ultima stagione è stata incoraggiante, vedremo questa come andrà».