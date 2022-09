Viktoria Plzen, 3 punti con il Sigma Olomouc prima dell’Inter: Havel risolve

Il Viktoria Plzen, prossimo avversario dell’Inter in Champions League nel match in programma martedì alle ore 18.45 valevole per la seconda giornata del Girone C, ha sfidato oggi il Sigma Olomouc nell’ottava giornata della Liga. La squadra d Bilek si fa raggiungere due volte, poi decide Havel

VERSO LA CHAMPIONS LEAGUE – Il Viktoria Plzen prima di affrontare l’Inter nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, ha sfidato fuori casa il Sigma Olomouc nell’ottava giornata di campionato. Al 10′ la squadra di Bilek passa in vantaggio con Chory. Dopo appena 3′ il Sigma Olomouc agguanta il pari con Chytil. Il Viktoria Plzen non demorde e al 34′ torna nuovamente in vantaggio sempre con Chory. Nel secondo tempo il Viktoria Plzen subisce ancora una volta il pareggio, firmato sempre da Chytil. Il match continua ad essere divertente con la squadra di Bilek che sorpassa nuovamente il Sigma Olomouc siglando il 2-3 con Havel. La sfida termina dopo 5′ di recupero con la vittoria del Viktoria Plzen che ora può pensare all’Inter.