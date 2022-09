Lukaku, niente San Siro: il belga non sarà presente a Inter-Torino

Tra i tanti tifosi presenti questa sera a San Siro per Inter-Torino, non ci sarà Romelu Lukaku. Il belga non è ancora atterrato a Milano e quindi non sarà presente per la partita.

ASSENTE – Romelu Lukaku non sarà a San Siro. L’attaccante nerazzurro, di ritorno dal Belgio, non è ancora atterrato a Milano. Nonostante fosse atteso per Inter-Torino, quindi, resta da segnalare la sua assenza. In attesa di recuperare dal problema muscolare che lo ha fermato e che potrebbe permettergli di rientrare soltanto durante la gara della prossima settimana contro l’Udinese.