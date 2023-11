Vieri: «Inter devastante, la Juventus guarda al risultato! Dimarco…»

Vieri in quanto doppio ex sente particolarmente Juventus-Inter ma non si sbilancia troppo. L’ex attaccante dell’Inter, intervenuto a “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, crede che la Juventus possa impensierire l’attuale capolista a prescindere dal gioco espresso finora

DERBY D’ITALIA – Bisogna ancora pazientare per Juventus-Inter ma Christian “Bobo” Vieri ha le idee chiare: «Intanto tutto il mondo guarderà questa partita, una è prima e l’altra seconda. Già è una buona cosa che ci guardano tutti (sorride, ndr). Come dice Massimiliano Allegri, in una partita secca può succedere di tutto. Secondo me l’Inter è in forma, gioca un bel calcio e ha una rosa lunghissima. La Juventus non sta giocando bene come l’Inter, però comunque prende pochi gol. Davanti riesce sempre a far gol e ha quattro attaccanti fortissimi. Moise Kean non mi ha mai fatto impazzire ma quest’anno è in un grande stato di forma, anche se non sta segnando: è cresciuto da tutti i punti di vista ed è molto bravo, Allegri lo sta facendo migliorare. La Juventus ha difensori giganti e grossi, ha altezza e forza fisica dietro. Davanti sono molto bravi. Prendono pochi gol e forse non giocano il calcio piu bello del mondo, lo sappiamo, ma guardano molto il risultato ed è seconda alle spalle dell’Inter. La Juventus è molto compatta. L’Inter quando deve giocare è devastante, con quel centrocampo e l’attacco… Come squadra gioca bene e dà la sensazione di essere forte forte. Quando Simone Inzaghi può cambiare cinque titolari e ne mette altri cinque, è mezza squadra! Inzaghi nella ripresa può cambiare mezza squadra ma mezza squadra di campioni. Ha Stefan de Vrij, Alexis Sanchez, Marko Arnautovic appena tornato, Davide Frattesi in panchina, Kristjan Asllani e Juan Cuadrado! Sono tutti giocatori forti». Questo il pensiero di Vieri.

Vieri commenta il gol di Dimarco a San Siro

DIMARCO IN GOL – Infine, anche a Vieri – in qualità di esperto – viene chiesto un commento su Federico Dimarco dopo il capolavoro in Inter-Frosinone: «Devi pensarlo! Per giocare a San Siro devi avere tanta personalità. Per giocare nei più grandi club del mondo devi averla. E per pensare una roba simile devi averla, se no la palla va 50 metri fuori e arrivano i fischi da tutto lo stadio. Dimarco ha una mancino assurdo, l’ha pensato e ha fatto questo grande gol. Ci vogliono questi gol, bello!». Così l’ex nerazzurro Vieri sull’ultima rete a San Siro del “nuovo” numero 32 dell’Inter.