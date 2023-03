VIDEO – Bergomi: «Inter, è venuto fuori il senso di appartenenza!»

Beppe Bergomi ha elogiato l’Inter sottolineando la forza del gruppo e il senso di appartenenza che ieri durante la sfida con il Porto è uscito fuori, soprattutto quando c’era da soffrire nei minuti finali. L’ex leggenda nerazzurra ha parlato delle difficoltà dell’Inter quest’anno nelle sfide in trasferta, a maggior ragione in uno stadio infernale come quello del Do Dragao. Poi Bergomi in collegamento con gli studi di Sky Sport ha espresso la propria opinione riguardo il possibile sorteggio e la possibilità del derby ai quarti di finale.

