UEFA sui tifosi dell’Inter esclusi: «Porto responsabile, stiamo esaminando!»

La UEFA ha diramato un comunicato ufficiale con cui è stato reso noto che la questione dei tifosi esclusi da Porto-Inter è attualmente sotto esame (vedi articolo). Il match di Champions League, infatti, non è stato seguito da centinaia e centinaia di tifosi nerazzurri che avevano acquistato il biglietto regolarmente. La nota ufficiale.

RESPONSABILITÀ PORTO − La UEFA ha reso noto, tramite un comunica ufficiale, quanto sta avvenendo il giorno dopo Porto-Inter. Si legge: «La UEFA è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha acquistato i biglietti nei settori di casa dello stadio. I regolamenti UEFA stabiliscono che il 5% della capienza dello stadio deve essere fornito alla squadra ospite. In un’area riservata per i propri tifosi. La responsabilità per la gestione sicura e protetta degli spettatori e la relativa politica di emissione dei biglietti sono determinate dall’organizzatore della partita e dalle autorità competenti. Le misure di mitigazione sono state discusse tra i due club. La UEFA sta attualmente esaminando la questione».