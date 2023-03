Inter-Juventus, Di Maria salta la sfida? Le sue condizioni − CdS

Domenica 19 marzo alle ore 20:45, l’Inter ospiterà la Juventus a San Siro per la 27a giornata di Serie A. Nella serata di domani la Juventus scenderà in campo contro il Friburgo, ma le ultime dall’allenamento interessano anche i nerazzurri. La notizia su Angel Di Maria arriva dal Corriere dello Sport.

DI MARIA −Sarà di nuovo big match per la squadra di Simone Inzaghi, subito dopo la conquista dei quarti di finale di Champions League. L’Inter ospiterà infatti la Juventus in casa propria domenica 19 marzo e cercherà di confermarsi dopo l’impresa europea (vedi articolo). A tal proposito, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, su Angel Di Maria aleggia un grande punto interrogativo, perché oggi non ha svolto l’allenamento con i suoi compagni. Si è allenato a parte e non è apparso al 100% della propria condizione fisica. A rischio sicuramente la presenza con il Friburgo e a questo punto anche in dubbio per il big match contro l’Inter. Recuperato invece Federico Chiesa e presente Dusan Vlahovic.

Fonte: Corriere dello Sport