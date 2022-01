Vezzali: «Protocollo Covid-19 da settimana prossima. Stadi? Linea chiara»

Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato con delega allo sport, è intervenuta ai microfoni di 90° su Rai Due. Le sue parole in merito all’entrata in vigore del Protocollo Covid-19, nonché sul tema legato alla capienza degli stadi

PROTOCOLLO − Vezzali ha parlato dei nuovi provvedimenti (vedi articolo) per contenere il contagio: «Ad inizio settimana, ci sarà la circolare del Ministero della Salute e il provvedimento da settimana prossima sarà in vigore. Sono contenta di essere riuscita a far superare queste criticità sia al mondo dello sport che alle Asl. Abbiamo bisogno di sport. In estate ha trascinato il Paese e abbiamo bisogno di continuare a vedere lo sport anche se in questo momento la curva epidemiologia è in salita. Stadi? La decisione adottata dalla Lega credo sia stata una linea netta e chiara, nel senso di dare il messaggio che ancora non siamo fuori dal tunnel. Quando la curva ce lo consentirà riusciremo a vedere nuovamente il pubblico negli stadi con maggior consistenza».

COPPE EUROPEE − Così la Vezzali, sull’arrivo dei giocatori esteri dopo il protocollo emesso: «Dopo i decreti sanciti dal Governo, mi sono interfacciata con il ministro Roberto Speranza sulla problematica degli atleti stranieri. In settimana, lavoreremo per trovare una quadra in modo che si possano consentire i campionati stranieri in Italia. E quindi la possibilità dei giocatori esteri di venire a giocare nel nostro Paese».