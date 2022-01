Guarino: «Oggi non al massimo. Manca ancora maturità»

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli, Rita Guarino ha analizzato la prestazione dell’Inter Women. L’allenatrice nerazzurra ha parlato ai microfoni ufficiali della società.

SOTTO TONO – Rita Guarino ha analizzato così le problematiche dell’Inter Women contro il Napoli: «Non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità: nel primo tempo e in parte del secondo non siamo state brave ad esprimere le nostre qualità. Poi man mano che andava avanti la partita abbiamo concesso degli spazi in cui loro si sono rese pericolose».

MATURITÀ – Rita Guarino ha poi concluso in questo modo: «Al di là del risultato non abbiamo fatto la partita che volevamo fare e questo deve essere un monito per tutte le circostanze che ci vedono impegnate, dagli allenamenti, al campionato, alla Coppa Italia. La squadra non è ancora matura per poter giocare qualche volta non al 100%. Noi abbiamo il dovere di impegnarci a diventare una realtà importante perché il Club lo merita».