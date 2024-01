Il Verona vince lo scontro salvezza con l’Empoli, ma Duda espulso

Vince 2-1 il Verona contro l’Empoli. Gli scaligeri fanno loro lo scontro diretto contro i toscani. Espulso nel finale il discusso Duda.

SCONTRO SALVEZZA − Scontro in coda tra Verona ed Empoli al Bentegodi. Entrambe le squadre hanno perso alla prima dell’anno: gli scaligeri a Milano contro l’Inter 2-1; mentre i toscani in casa per 0-3 contro il Milan. Serve necessariamente una vittoria, il pareggio non serve a nessuno. L’Hellas parte fortissima e dopo tre minuti si porta in vantaggio: Duda dalla bandierina verso il gigante Djuric, che stacca bene e batte Caprile per l’1-0. L’Empoli non demorde e come in ogni partita crea, ma non riesce a sfruttare le sue occasioni. La reazione infatti subito con Shpendi, che davanti Montipò sbatte contro il portiere scaligero non riuscendo a pareggiare i conti. Il primo tempo è molto combattuto. Nella ripresa, il Verona fa come nel primo tempo: inizio sprint. Al 56′ Ngonge raddoppia seminando gli avversari e bucando ancora il povero Caprile. L’Empoli prova a rimanere in partita e al 64′ accorcia le distanze con l’asse tutto polacco: Bereszynski suggerisce e Zurkowski fa 2-1. Nel finale, il Verona si complica la vita con Duda che si becca il rosso per somma di ammonizioni. Ma il match finisce con la vittoria dei padroni di casa.