Verona sconfitto dal Milan nel finale, ma al 90’ va allo spareggio

Il Milan vince 3-1 contro il Verona, con doppietta di Rafael Leao nel finale. Ma per l’Hellas tutto si decide oltre il 90′: il rigore di Dybala in Roma-Spezia (vedi articolo) dà speranze salvezza con lo spareggio coi liguri.



SALVEZZA SU DUE CAMPI – Il Milan sapeva già da ieri di chiudere al quarto posto. Lo fa comunque vincendo, 3-1 contro il Verona che avrà un epilogo: lo spareggio con lo Spezia. Nonostante le necessità di classifica siano solo dell’Hellas sono i rossoneri ad avere le migliori occasioni nel primo tempo, come un tiro di Theo Hernandez sul quale Lorenzo Montipò si oppone. Proprio in chiusura di frazione ingenuità di Cyril Ngonge, che tocca Brahim Diaz appena dentro l’area. L’arbitro inizialmente fa proseguire, poi dà rigore al VAR. Trasforma Olivier Giroud, nel secondo minuto di recupero, e così si va all’intervallo. Il Verona rientra meglio nella ripresa, ha anche un’occasionissima con lancio per Ngonge anticipato in maniera provvidenziale da Mike Maignan fuori area. Il Milan si fa trovare scoperto su rimessa laterale al 71′, dal fondo il subentrato Darko Lazovic crossa e da due passi pareggia di testa Marco Davide Faraoni. Ma a cinque minuti e mezzo dalla fine fa tutto Rafael Leao, con discesa e destro rasoterra in diagonale per il 2-1. Il portoghese va a esultare con Zlatan Ibrahimovic, che per infortunio non può giocare nella sua ultima col Milan. Appena iniziato il recupero festeggia però anche il Verona, per il rigore di Paulo Dybala in Roma-Spezia che permette l’aggancio ai liguri. Così, al 92′, Rafael Leao può fare doppietta da solo in area dopo aver saltato Montipò. L’Hellas deve aspettare diversi minuti complice il lunghissimo recupero a Roma, poi ha la certezza: è spareggio salvezza.