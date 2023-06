La Roma rimonta e va in Europa League. Spezia allo spareggio!

La Roma ha battuto 2-1 lo Spezia e vola in Europa League. Spezzini allo spareggio contro l’Hellas Verona per rimanere in Serie A

RIMONTA − All’Olimpico serata ricca di tensione tra la Roma, che si gioca l’accesso all’Europa League, e lo Spezia coinvolta nella lotta salvezza contro il Verona. Partenza fulminea dei liguri, che dopo 5′ trovano subito lo 0-1 con Nikolaou: gol di testa su tiro-cross di Bourabia. La Roma reagisce e al 17′ becca la traversa con El Shaarawy. Il gol del pari arriva però allo scadere dei primi 45′ di gioco: Zalewski scodella in area e palla che beffa Zoet. 1-1 all’Olimpico. Nella ripresa, ci prova Dybala a cercare il sorpasso al minuto 64, ma stringe troppo il suo diagonale col sinistro. Si alza la tensione a Roma, con i giallorossi che reclamano un calcio di rigore sulla Joya, non ravvisato dall’arbitro. All’84’ è ancora Dybala ad impensierire Zoet, che in qualche modo ci mette una pezza sul suo mancino. Nel finale, Amian atterra El Shaarawy, per Maresca è rigore. Rosso per lo stesso difensore francese. Dybala dal dischetto condanna lo Spezia e manda la Roma in Europa League.