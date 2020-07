Verona, per Juric allenamento serale in vista della sfida con l’Inter: il report

Ivan Juric vuole prepararsi al meglio per Verona-Inter, cancellando la sconfitta di Brescia. Ecco il report dell’allenamento odierno, pubblicato sul sito del club gialloblu.

DEFATICANTE – Verona-Inter, in programma giovedì alle 21.45, sarà una partita con diverse defezioni da entrambe le parti. Le ultime sono quelle di Fabio Borini e di Nicolò Barella. Entrambe le squadre dovranno riprendersi da sconfitte inaspettate. Ieri i gialloblu sono caduti sul campo del Brescia. Tuttavia nessuna preoccupazione attanaglia il tecnico Ivan Juric, già ampiamente sicuro della salvezza. Questo il report del Verona sull’allenamento odierno: “Archiviata la sconfitta a Brescia, figlia delle assenze e delle precarie condizioni fisiche di molti fra coloro che hanno giocato, l’Hellas è tornato oggi – lunedì 6 luglio – al lavoro per iniziare a preparare la partitissima di giovedì sera, 9 giugno, contro l’Inter, match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM e in programma allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio alle ore 21.45. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera seduta di allenamento serale con le seguenti attività: lavoro di recupero per chi ha giocato a Brescia, attivazione fisica, esercitazioni sul possesso-palla e mini-partita a campo ridotto per tutti gli altri. Domani, martedì 7 luglio, è in programma una nuova seduta, a porte evidentemente chiuse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza del vigente protocollo”.

