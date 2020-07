Barella fuori da Inter-Bologna per infortunio: le condizioni...

Barella fuori da Inter-Bologna per infortunio: le condizioni dopo gli esami

Barella ieri ha dovuto saltare Inter-Bologna a causa di un infortunio muscolare (vedi articolo). La società aveva già annunciato per oggi gli esami strumentali e purtroppo il responso è quello che si temeva: stiramento. Scontata la sua assenza come minimo per le prossime tre partite.

ENNESIMO INFORTUNIO A CENTROCAMPO – “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna.

Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Fonte: sito ufficiale Inter