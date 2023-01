Verona, attaccante in arrivo per l’Inter? Accordo a un passo – Sky

Il Verona ha vinto stasera 2-0 contro la Cremonese, in uno dei due posticipi della diciassettesima giornata di Serie A (vedi articolo). Sabato sfiderà l’Inter e secondo Sky Sport sta per concludere un acquisto in attacco.

NUOVO RINFORZO – Il Verona sta per riportare in Serie A l’attaccante olandese Jayden Braaf, già visto nella stagione 2020-2021 all’Udinese. Lo annuncia Gianluca Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parlando di trattativa avanzata per il prestito dal Borussia Dortmund. Coi gialloneri Braaf, classe 2002 ingaggiato in estate dal Manchester City, ha giocato solo con la seconda squadra (sette presenze). Da capire se potrà essere già a disposizione per Inter-Verona, sabato alle ore 20.45.