Lazovic riporta il Verona alla vittoria, 2-0 con la Cremonese. L’Inter osserva

Il Verona supera con il risultato di 2-0 la Cremonese nello scontro diretto per la salvezza. La squadra di Bocchetti dà continuità al pareggio di Torino, sulla strada la prossima avversaria sarà l’Inter di Simone Inzaghi.

PESANTE – Il risultato di Verona è pesante per il futuro di entrambe le squadre che oggi si sono scontrate al Bentegodi. Il Verona ha vinto con il risultato di 2-0 contro la Cremonese, guadagnando il secondo successo della stagione in Serie A. L’ultimo, e unico prima di oggi, è stato con la Sampdoria il 4 settembre. L’allenatore Salvatore Bocchetti trova così 4 punti in 2 partite dopo la sosta forzata dai Mondiali e rientra in corsa per la lotta salvezza. Destino totalmente differente per la Cremonese, ancora a secco di vittorie e con 7 punti in campionato. Il Verona ha guadagnato questa vittoria soprattutto grazie ad un super Darko Lazovic. L’esterno ha colpito prima al minuto 9 su assist del giovane Yayah Kallon, poi al 26′ a tu per tu con il portiere avversario su passaggio decisivo di Josh Doig. Una doppietta che dà continuità alla squadra veneta, la prossima avversaria dell’Inter, che osserva vigile e aspetta sabato per affrontare i prossimi rivali del campionato.