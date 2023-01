Inter, quante assenze nel momento clou della stagione! Preoccupazioni

Per l’Inter ci saranno in queste settimane numerosi impegni da superare. Il problema proviene però dall’infermeria, dove alcuni giocatori sono finiti a causa di guai fisici. Le scelte per Inzaghi ora sono un caso.

CASO – Questo può essere definito un vero e proprio caso in ambiente Inter. Gli infortuni si susseguono, il problema comincia a non essere indifferente e la stagione può prendere una piega non del tutto positiva. Prima Marcelo Brozovic ha accusato una distrazione muscolare al soleo sinistro, poi si sono aggiunti gli altri. Sabato Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu hanno abbandonato il campo prima della fine della partita a causa di guai fisici. Il turco ha riscontrato un infortunio al flessore dell’anca, mentre l’italiano ha avuto solo un affaticamento. Quest’oggi infine si è fermato ancora una volta Romelu Lukaku per un’infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. Con il Parma è emergenza totale, Simone Inzaghi è obbligato nelle scelte (vedi articolo). Non ci sarà neanche un’occasione per Samir Handanovic, che dovrà rimanere fermo per una settimana.

Inter, impegni importanti

IMPEGNI – Gli impegni non saranno pochi nelle prossime settimane. L’Inter avrà 4 partite da giocare in 2 settimane, tra cui quella di Supercoppa Italiana contro il Milan. La squadra nerazzurra può vincere il primo trofeo stagionale, ma le assenze saranno diverse. Ci sono grandi dubbi sui rientri degli infortunati, che ovviamente saranno tra l’altro in forma precaria. Non ci sono certezze per il futuro, la stagione rischia di finire nel peggiore dei modi in queste condizioni. Già fino a dicembre alcuni calciatori hanno fatto registrare alcuni problemi fisici, tra cui quelli di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Le certezze sono poche, la speranza è che l’Inter risponda alle difficoltà con fermezza. Monza da dimenticare, si riparta dalla vittoria con il Napoli.