VIDEO – Inter Women, Chawinga si procura il rigore. Bonetti lo trasforma in gol!

Nel corso di Parma-Inter Women le nerazzurre sono andate in vantaggio grazie a un rigore guadagnato da Chawinga. Bonetti, dal dischetto, lo ha trasformato in gol. Di seguito il video della rete segnata dall’attaccante italiana in Coppa Italia Femminile.

RIGORE – Parma-Inter Women sembrava una delle classiche partite difficili da sbloccare per le nerazzurre. Nel secondo tempo del match di Coppa Italia Femminile (vedi report), fortunatamente Tabitha Chawinga si procura un rigore. Dal dischetto parte la sua compagna Tatiana Bonetti, che piazza la palla all’incrocio dei pali. Così arriva lo 0-1 delle interiste, poi raggiunte dalla rete del pareggio del Parma sul finale. Di seguito il video del rigore pubblicato dal profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro.