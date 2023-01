Palmeri: «Recupero Lukaku? Una gara nel mirino! Skriniar, ogni giorno…»

Palmeri ha parlato di Lukaku e degli acciaccati in casa Inter. Poi una considerazione sul futuro di Skriniar e sulle possibilità di permanenza in nerazzurro

INFORTUNI − Tancredi Palmeri, in collegamento da Milano per Sportitalia mercato, si è espresso sull’infermeria nerazzurra e su Skriniar: «Nel giro di 24 ore Inzaghi ne perde due, Barelle e Calhanoglu, e ne potrebbero perdere altri due: Handanovic e Lukaku. I due avrebbero giocato contro il Parma. Entrambi saranno valutati nei prossimi giorni. Il belga si spera di recuperarlo per la sfida di Supercoppa Italiana. Domani esami per Barella e Calhanoglu. L’Inter avrà un robusto turnover obbligato. Comparso lo striscione disperato dei tifosi dell’Inter a Monza su Skriniar. Ogni giorno che passa depone a sfavore sulla sua permanenza».