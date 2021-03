Ventura: «Inter super favorita per lo scudetto. Milan? Solo senza infortuni»

Ventura, ex Commissario Tecnico e allenatore del Torino, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato del campionato di Serie A facendo riferimento all’Inter e la possibilità di vincere lo scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Ventura in un’intervista parla del campionato di Serie A facendo riferimento allo scudetto: «Scudetto? Vincerà l’Inter. Prima si diceva che fosse favorita perché non aveva le coppe, ora le coppe non le ha più nessuno. È un’annata in cui senza infortuni il Milan avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente all’Inter che è super favorita».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo