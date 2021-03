Slovenia-Croazia, Perisic verso una maglia da titolare: riposa Brozovic?

Slovenia-Croazia è la partita del gruppo H valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e si giocherà questa sera alle 20:45 allo Stadio “Stožice di Ljubljana”. Due interisti convocati dal Commissario Tecnico, Zlatko Dalic: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic.

LA PROBABILE – Slovenia-Croazia, i padroni di casa arrivano a questo match senza aver perso neanche una partita nel 2020. La Croazia dal canto suo non vuole mancare all’appuntamento con il prossimo mondiale, motivo per cui nonostante qualche infortunato, il tecnico Zlatko Dalić può comunque puntare su un undici di tutto rispetto. Tra gli interisti convocati, Ivan Perisic dovrebbe partire in vantaggio per il ruolo di esterno offensivo nel 4-2-3-1, panchina invece per Marcelo Brozovic, al suo posto ci saranno Modric e l’ex Mateo Kovacic.

Croaza (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Perisic; Kramaric.