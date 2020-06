Velluzzi: “Lautaro Martinez? Destinato via dall’Inter, ma colpe non solo sue”

Per Velluzzi Lautaro Martinez è destinato ad andare via dall’Inter, ma non è per questo che i nerazzurri sabato sera sono usciti dalla Coppa Italia. Ospite della trasmissione “Sportitlaia Mercato”, il giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport” ha commentato la vicenda dell’argentino e la ripresa della squadra di Conte.

TUTTO ANCORA IN EVOLUZIONE – L’Inter ha ripreso la stagione, purtroppo, senza riuscire a rimontare la sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia. Per Francesco Velluzzi c’è ancora possibilità di sistemare il momento vista la rosa a disposizione: «Antonio Conte per il momento gode ancora di una totale immunità. Ha sicuramente lavorato molto bene sulla testa dei giocatori, e questo è un grande pregio. Però Conte è un allenatore che, fra la prima parte di mercato estiva e quella di riparazione invernale, ha avuto tanti giocatori che voleva. Sulla semifinale, che l’Inter ha sicuramente giocato bene e dove ha fatto l’impossibile per ribaltare l’andata, c’è da dire che molte colpe sono state addossate su Lautaro Martinez. Si sa è destinato a cambiare aria, ma non è solo la sua brutta prestazione. Conte ha fatto un ottimo lavoro, ma i giocatori li ha avuti e sono quelli che ha chiesto».