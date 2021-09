Vecino giocatore ritrovato con Inzaghi, ha finalmente riacquistato fiducia – TS

Vecino è un altro giocatore recuperato da Simone Inzaghi, è palpabile la fiducia riacquistata dal giocatore dopo l’addio di Conte.

FIDUCIA RITROVATA – Tra i centrocampisti recuperati grazie alla cura Inzaghi c’è sicuramente Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha stupito nella doppia sfida contro Genoa e Verona. Il suo entusiasmo ritrovato è importantissimo per l’Inter, soprattutto in termini di inserimenti e gol. Ne sa qualcosa lo stesso Simone Inzaghi, che nel 2018 disse addio al sogno Champions League con la Lazio a causa di un suo gol di testa. Il calciatore con lui ha ritrovato fiducia, visto gli anni non facili con Antonio Conte. Con Inzaghi la musica è cambiata, Vecino conosce a meraviglia i tempi degli inserimenti dalla metà campo verso la porta avversaria e questo farà comodo ai nerazzurri, soprattutto a partita in corso.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi