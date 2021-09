Inzaghi a centrocampo in una botte di ferro: Vidal metamorfosi evidente – TS

Come riportato questa mattina da “TuttoSport”, disponibile in edicola e nella versione digitale, Simone Inzaghi a centrocampo è in una situazione molto tranquilla tra titolari e panchina, e quello che stupisce di più, ad oggi, è Arturo Vidal.

A CENTROCAMPO – Inzaghi può essere soddisfatto delle risposte eccellenti che sono arrivate dai centrocampisti, uno dei reparti più completi della squadra. Calhanoglu, Vidal e Barella hanno già timbrato il cartellino. Anche Vecino è entrato bene in entrambe le partite, Brozovic si è già calato nel ruolo di regista-maratoneta e il tecnico attende ancora il recupero di Gagliardini, senza dimenticare possibili notizie positive sul fronte Eriksen. I Campioni d’Italia possono contare su un centrocampo titolare di tutto rispetto, con Barella, Brozovic e Calhanoglu, e su tre alternative scalpitanti come Sensi, Vidal e Vecino.

Fonte: TuttoSport