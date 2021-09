Inter-Lautaro Martinez, accordo totale e annuncio dopo la sosta: le cifre – TS

Come riportato questa mattina dal “Corriere dello Sport”, Inter e Lautaro Martinez sono pronti ad annunciare il rinnovo di contratto fino al 2025.

VICINI – Inter e Lautaro Martinez pronti ad annunciare il rinnovo, l’accordo tra le due parti adesso è veramente una formalità. Proprio in queste ore il suo agente Alejandro Camano dovrebbe sbarcare a Milano e stringere definitivamente la mano alla dirigenza nerazzurra. Lautaro Martinez andrà a percepire uno stipendio da top di circa 6 milioni di euro, più bonus, fino al 2025. Inoltre, tutto fa pensare che verrà eliminata anche la clausola di 111 milioni che significava di fatto lasciare un prezzo definitivo per il giocatore, già corteggiato dal Barcellona e non solo. Atteso dunque l’annuncio ufficiale una volta che l’argentino sarà tornato dagli impegni con la sua nazionale.

Fonte: TuttoSport