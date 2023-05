Vanzini: «Voglio un’Inter padrona. Milan-Lazio 2-0? Meglio così!»

L’Inter sfida il Milan nell’Euroderby di Champions League. Ne parla il telecronista Sky Sport di Formula 1, Vanzini. Lui grande tifoso nerazzurro si esprime così

PADRONA − Il tifoso Carlo Vanzini, direttamente da Miami dopo il GP di Formula 1 di ieri, ha parlato in collegamento su Inter Tv: «Ho comprato i biglietti per Milan-Inter, vado in curva nel settore ospiti, come ho fatto a Lisbona. Si tratta di qualcosa di storico, perché l’ultima volta è stata 20 anni fa. Bel viaggio da percorrere, poi vedremo come sarà la nostra meta. Voglio vedere l’Inter concentrata, padrona, quella che abbiamo visto col Napoli, in Supercoppa, in semifinale contro la Juventus. Sono contento che il Milan abbia fatto una bella partita contro la Lazio, perché altrimenti noi avremmo avuto il favore dei pronostici. Invece arriveremo alla pari. Leao fondamentale, ma non deve far scendere la concentrazione nel momento in cui dovesse non giocare il portoghese».