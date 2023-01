Vanni: «Inter, per lo Scudetto si spera in un allineamento astrale singolare»

Franco Vanni a Radio Sportiva analizza la situazione dell’Inter nella corsa Scudetto, dopo lo stop contro il Monza di ieri sera

MAI DIRE MAI – Ecco il commento di Franco Vanni riguardo alle residue speranze dell’Inter di conquistare lo Scudetto: «Ora l’Inter deve sperare in un allineamento astrale singolare, ovvero che tutte le squadre là davanti buttino punti. Bisogna vincere sempre sperando in scivoloni da parte delle squadre che precedono. Il Napoli sta facendo un campionato strepitoso, il Milan è partito meglio di prima. Ancora non abbiamo visto la vera Juventus, è molto complicato per i nerazzurri lottare per questo Scudetto, ma mai dire mai». Questo il commento del giornalista di Repubblica.