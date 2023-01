Ravezzani: «Monza-Inter, una big deve essere più forte di svarione arbitro»

Fabio Ravezzani ha parlato di quanto avvenuto in Monza-Inter, finita in pareggio per 2-2 dopo il gol dell’1-3 annullato ingiustamente dall’arbitro.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani sull’errore arbitrale in Monza-Inter e le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la partita. “Ho sempre ritenuto che un arbitraggio diventi decisivo con 2 errori clamorosi a danno della stessa squadra. Una grande deve essere più forte anche di uno svarione arbitrale. Per questo, a mio avviso, Inzaghi non può risolvere il pari col Monza solo parlando di Sacchi“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani