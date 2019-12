Valverde: “Champions League, gruppo complicato. Contro l’Inter…”

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona passato agli ottavi di finale di UEFA Champions League con un turno di anticipo e nello stesso girone dell’Inter, sfiderà il Napoli di Gennaro Gattuso. Nel corso di un’intervista rilasciata attraverso i canali ufficiali del Barcellona, ha parlato dei gironi appena disputati. Di seguito le sue parole riportate da “Sky Sport 24”.

I GIRONI DI CHAMPIONS – Ernesto Valverde ritorna a parlare dei gironi di UEFA Chmpions League, evidenziando l’importanza di aver giocato la partita in casa dell’Inter con la qualificazioni agli ottavi già conquistata: «Considerando la grande importanza della UEFA Champions League e quello che significa per tutti, per noi era fondamentale arrivare alla partita in trasferta contro l’Inter senza dubbi in classifica. Eravamo in un gruppo complicato. Ora ci troviamo in un momento della Champions League non facile. Bisogna stare attenti a non inciampare. Bene o male siamo avvantaggiati perché con il Napoli giochiamo la seconda partita in casa però la Champions League non è come il campionato. Bastano cinque o dieci minuti o dieci giocati male o qualche errore e sei fuori. Dobbiamo imparare da quello che ci succede e migliorare sempre».