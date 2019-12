Teklak: “Vedo Mertens all’Inter perché segna e conosce bene la Serie A”

Condividi questo articolo

Dries Mertens, se non dovesse rinnovare il suo contratto con il Napoli, già a febbraio potrebbe firmare per una nuova squadra. Tra le diverse interessate, ci sarebbe anche l’Inter. Lui conosce bene il campionato di Serie A, ma c’è da capire se avrà l’intenzione di continuare con una maglia diversa da quella del Napoli. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Alexandre Teklak, ex giocatore del Excelsior Mouscron, ai microfoni di Voetbalnieuws ha detto di vedere l’attaccante belga all’Inter per diversi motivi.

FUTURO MERTENS – Dries Mertens nei prossimi mesi potrebbe già avere l’accorso con un nuovo club, o decidere di rinnovare con il Napoli, anche se c’è ancora distanza con il club partenopeo. Di lui ha parlato Alexandre Teklak: «Vedo Mertens all’Inter, che potrebbe fare una buona cosa acquistandolo. Mertens conosce bene la Serie A, segna con facilità e non c’è rivalità esagerata tra i nerazzurri e il Napoli».

Fonte: voetbalnieuws.be