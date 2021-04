UEFA, oggi Comitato Esecutivo straordinario: sanzioni per i 12 club?

La UEFA si riunirà in un Comitato Esecutivo straordinario per discutere del tema legato alla Superlega. Possibili sanzioni in arrivo per i dodici club.

POSSIBILI SANZIONI – Andrà in scena oggi il Comitato Esecutivo UEFA, tra i temi all’ordine del giorno la definizione delle 12 sedi dell’Europeo ma anche il tema caldo della SuperLega. Possibili sanzioni in vista per i 12 club “fondatori” della competizione, soprattutto per evitare una rottura definitiva in futuro. C’è chi chiede l’estromissione dalle Coppe europee, e chi invece tenda una mano per raggiungere un accordo comune per evitare altri problemi. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset” invece, per quanto riguarda il nuovo format della UEFA Champions League, non è esclusa la possibilità di accelerare i tempi già nel 2022.