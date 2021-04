Cucchi: «Inter conto alla rovescia scudetto. UEFA non sottovalutare!»

Riccardo Cucchi, noto giornalista italiano, attraverso la sua pagina Facebook ha parlato dell’Inter prima in classifica e dei successivi piazzamenti in Champions League, senza dimenticare il tema caldo della Superlega.

PRIMI POSTI – Riccardo Cucchi parla così dell’Inter prima in classifica e dei piazzamenti in Champions League: «Ancora un passo avanti verso lo scudetto per l’Inter, malgrado il pari contro lo Spezia. Dieci i punti di vantaggio sulla seconda a 6 giornate dalla fine. È conto alla rovescia. Nella lotta per i piazzamenti Champions conquistano punti preziosi Juventus e Napoli, mentre l’Atalanta sferra l’attacco al secondo posto del Milan sconfitto in casa dal Sassuolo».

SUPERLEGA E UEFA – Cucchi conclude parlando di Superlega e non solo: «Per fortuna la Super Lega per il momento è accantonata. Ma la Uefa commetterebbe un grave errore a sottovalutare la situazione. Ci vuole il coraggio di riforme profonde».