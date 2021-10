Turrini: «Inter-Juventus, vittoria nerazzurra? Ne dubito, vi spiego»

Leo Turrini ha parlato anche di Inter-Juventus che vedrà di fronte la squadra di Simone Inzaghi contro quella di Massimiliano Allegri.

REGALO – Queste le parole di Leo Turrini ai microfoni di Calciomercato.com su Inter-Juventus, big match in programma domenica sera. «Se la Beneamata domenica sera farà un regalo a Valentino Rossi, grande tifoso nerazzurro, vincendo il Derby d’Italia? Ne dubito. La Juve non gioca bene ma vince, nel perfetto stile Allegri, che in fondo è stato richiamato per questo. L’Inter senza Conte è una squadra asimmetrica, ancora deve trovare un suo equilibrio. Ma guarda che la partitissima di domenica è un’altra. È Roma-Napoli». In che senso? «Beh, se Spalletti batte anche Mourinho, poi mi dici chi lo va a prendere…».

Fonte: Calciomercato.com – Daniela Bertoni