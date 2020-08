Tuchel: “Icardi, non un buon momento. Senza MbappÃ© una mancanza”

Tuchel: “Icardi, non un buon momento. Senza Mbappé una mancanza”

Condividi questo articolo

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato dopo la vittoria ai rigori nella Coppa di Lega francese contro l’Olympique Lione. Il tecnico si è soffermato sulla mancanza di gol segnati (la sfida è finita infatti 0-0), imputando anche a Mauro Icardi di star attraversando un momento non proprio brillante.

PROBLEMI IN ATTACCO – In vista della Champions League, dove il PSG affronterà l’Atalanta, Thomas Tuchel cerca soluzioni in attacco. L’infortunio di Kylian Mbappé ha infatti costretto il tecnico a cercare altre soluzioni. Soluzioni che al momento non arrivano, dal momento che – secondo l’allenatore tedesco – l’ex Inter Mauro Icardi non sta attraversando un buon momento. Queste le sue parole al termine della sfida vinta ai rigori in Coppa di Lega francese contro l’Olympique Lione: «Neymar ha trovato delle soluzioni per essere decisivo, è il nostro giocatore chiave. Purtroppo al momento, una migliore connessione in campo che quella che ha con Kylian (Mbappé) non è possibile. Anche perché per Mauro non è sicuramente il miglior momento. Senza Kylian ci manca un attaccante per attaccare con più rapidità. Dobbiamo trovare altre soluzioni, ne abbiamo parlato prima della partita. Non abbiamo perduto la concentrazione e c’è buona atmosfera nel gruppo. Sono molto contento».

Fonte: Le Parisien