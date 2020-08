Vrenna (DG Crotone): “Esposito e AgoumÃ©? Piacciono. Con l’Inter perÃ²…”

Vrenna (DG Crotone): “Esposito e Agoumé? Piacciono. Con l’Inter però…”

Condividi questo articolo

Intervistato da “Sky Sport”, Raffaele Vrenna – Direttore Generale del Crotone – ha parlato di due prospetti a cui la società calabrese è interessata per rinforzarsi in vista della Serie A. Si tratta di Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé dell’Inter.

DOPPIO INTERESSE – Il Crotone, in vista della Serie A, guarda in casa Inter. Interessano infatti due giovani talenti della squadra nerazzurra, ovvero Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé. A confermarlo è il Direttore Generale della società calabrese, Raffaele Vrenna, che a “Sky Sport” ha confermato l’apprezzamento nei confronti dei due: «Sono due giocatori che ci piacciono, Esposito ha già fatto la Champions League con i nerazzurri, Agoumé invece è uno dei talenti più promettenti nel suo ruolo. Al momento però non abbiamo nessuna trattativa con l’Inter».

Fonte – Sky Sport