Trezeguet: “Lautaro Martinez non ha sentito peso Inter, sul mercato…”

David Trezeguet, ex attaccante francese con un grande passato alla Juventus, ha parlato all’emittente argentina Radio Mitre di Lautaro Martinez, complimentandosi per le sue prestazioni con la maglia dell’Inter.

PEZZO PREGIATO – Lautaro Martinez, complice probabilmente anche la partenza di Mauro Icardi, in questa stagione è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e a mostrare una grande crescita nelle sue prestazioni, tanto da diventare non solo un pezzo pregiato nello scacchiere dell’Inter di Antonio Conte, ma anche di essere uno dei giocatori più osservati sul calciomercato europeo. Di questo ha parlato David Trezeguet, ex attaccante della Juventus: «Il calcio europeo ha iniziato a conoscerlo, tanto che adesso è uno dei giocatori più desiderati sul mercato. È tecnico e ha grande forza, ma soprattutto non ha sentito il peso di una maglia importante come quella dell’Inter, ottenendo in questo modo prestigio nel calcio italiano».