Zamorano: “Lautaro Martinez, niente Barcellona: futuro Inter! Cavani…”

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter dal 1996 al 2001, ha parlato ai microfoni di TUDN nel corso del programma “Misión Europa”, ribadendo come Lautaro Martinez sia il futuro della squadra nerazzurra indipendentemente dall’arrivo o meno di Edinson Cavani.

FUTURO IN ATTACCO – Ivan Zamorano non ha dubbi: Lautaro Martinez non andrà da nessuna parte. L’ex attaccante cileno ha anche ribadito come un eventuale trattativa per Edinson Cavani sia scollegata alla permanenza o meno dell’argentino: «Il Barcellona ha problemi economici che non gli permettono di arrivare a Lautaro. L’eventuale arrivo di Cavani in nerazzurro non ha nulla a che vedere con il trasferimento dell’argentino, un ha 22 anni e l’altro ha 11 anni in più, oltre a un’enorme esperienza in squadre diverse. Il ‘Matador’ può essere un’alternativa e può occupare un posto che resterà vuoto in attacco, dal momento che, secondo le ultime notizie, Sanchez tornerà al Manchester United. Però vi assicuro che Lautaro è il futuro dell’Inter».