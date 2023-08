Trevisani: «Pavard fortissimo, ma all’Inter posto non sicuro!»

Trevisani non è sicuro che Pavard, nel breve periodo, possa essere un titolare dell’Inter. Il giornalista, nello studio Champions League per Mediaset, spiega qual è la perplessità che non riguarda di certo il difensore francese.

QUALITÀ AUMENTATA – L’analisi di Riccardo Treivsani sull’arrivo di Benjamin Pavard: «Cosa dà all’Inter? Tanto, perché è un giocatore di esperienza sia a livello di nazionale sia di club. È uno che ha fatto gol al Camp Nou e proprio all’Inter, è un giocatore forte e soprattutto duttile: se vale trenta milioni più bonus a un anno dalla scadenza pensate quale sarebbe il valore con un contratto più lungo. Gioca in una nazionale che è stata campione del mondo ed è vicecampione del mondo. L’unica cosa che dico è che Pavard è fortissimo, ma per togliere il posto a Matteo Darmian si dovrà impegnare tanto, perché Darmian è diventato da esterno a braccetto un giocatore ulteriormente affidabile. Non è che metti Darmian in panchina e gioca Pavard, che può fare anche l’esterno a tutta fascia in termini di emergenza».