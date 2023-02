Trevisani: «Lautaro Martinez, dopo il Mondiale altro giocatore! Nel derby…»

Riccardo Trevisani, nel corso della trasmissione Pressing in onda sulle reti Mediaset, ha analizzato Inter-Milan, derby terminato con il successo dei nerazzurri guidati da Inzaghi. Un commento alla prestazione di Lautaro Martinez

DIFFICILE – Questa l’analisi di Riccardo Trevisani che si sofferma sui problemi del Milan e sulla prestazione di Lautaro Martinez, autore del gol che ha regalato all’Inter la vittoria nel derby: «Milan? In crisi nera, gol subiti, mancanza di gioco e mancanza di convinzioni. Io penso che se tu scegli di lasciare in panchina il tuo giocatore più forte (Leao, ndr) c’è qualcosa che non funziona. Lautaro Martinez? Dopo il Mondiale è un altro giocatore. Oggi non c’è stato un momento della partita in cui l’argentino non abbia fatto qualcosa».