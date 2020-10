Trevisani: “Inter, la parola qualità si può abbinare a Nainggolan?”

Riccardo Trevisani

Trevisani prova a ipotizzare il ruolo di Nainggolan in quest’Inter. Il centrocampista belga mercoledì è rientrato a disposizione contro il Borussia Monchengladbach, dopo la positività al Coronavirus, ma non è stato impegnato. Queste le sue parole durante “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport.

SÌ O NO? – Ecco il dubbio di Riccardo Trevisani: «La parola qualità si può abbinare a Radja Nainggolan? È nella rosa dell’Inter, non deve essere fuori dalla rosa dell’Inter. Io penso che Nainggolan, Nicolò Barella e Arturo Vidal facciano un centrocampo, poi mi posso sbagliare. In Germania giocava il 3-5-2 con Roberto Gagliardini, c’erano delle scelte ben precise e un modulo diverso. Ivan Perisic a sinistra è una scelta».