Trevisani: «Inter con i top club europei non ha vinto mai! Una spiegazione»

L’Inter in questo momento rappresenta il top del calcio italiano, essendo anche Campione d’Italia in carica. Trevisani – intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva -, sottolinea proprio questo aspetto in relazione al gap con altri campionati. Di seguito le sue dichiarazioni

DISTANZA – L’Inter in questi ultimi tre anni ha affrontato diversi top club europei senza riuscire mai a portare a casa il risultato. Riccardo Trevisani riflette proprio su questo: «L’Inter ha giocato contro grandi squadre in questi ultimi anni e non ha vinto mai. E parliamo di una grossa squadra, che sia di Antonio Conte o di Simone Inzaghi. Quindi siamo indietro e bisogna tenerne conto. Dunque non mi sorprenderei se arrivasse il Chelsea con tanti soldi a strappare Dusan Vlahovic alla Juventus come ha fatto con il Romelu Lukaku dei nerazzurri Campione d’Italia».