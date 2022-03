Eriksen: «Non vedo rischi, ora sono al sicuro. ICD? Voglio dimostrare»

Da Eriksen è arrivata la testimonianza, toccante, in prima persona del malore che lo ha colpito il 12 giugno 2021 in Danimarca-Finlandia (vedi articolo). Nella seconda parte della sua intervista al sito ufficiale del Brentford il centrocampista ex Inter guarda avanti con grande ottimismo, dopo essere tornato in campo sabato.

VOLONTÀ PRECISA – Christian Eriksen, già pochi giorni dopo l’arresto cardiaco, pensava a come non abbandonare il calcio. Dall’ex Inter un messaggio chiaro: «Ho voluto fare tutti i test e parlare coi dottori per capire se ci fosse o meno una possibilità di tornare a giocare. Una settimana dopo mi hanno detto che, col defibrillatore, avrei potuto continuare a fare una vita normale senza modifiche particolari. È stato un sollievo, ma anche strano perché non volevo sovraccaricare: per questo ho fatto tutti i test possibili. Ora non vedo rischi, qualsiasi cosa dovesse succedere sono sicuro. Col defibrillatore non ci sono limiti: le persone possono fare una maratona, fare immersioni, qualsiasi cosa».

SECONDA VITA CALCISTICA – Sabato Eriksen ha fatto il suo nuovo debutto in Premier League, in Brentford-Newcastle United (vedi articolo). Il giocatore racconta come si è rapportato col manager Thomas Frank: «La prima chiamata era solo per salutarmi e chiedermi come stessi. Voleva sapere quali fossero i miei pensieri su un ritorno al calcio, siamo rimasti in contatto e poi è successo tutto questo. Ho sempre amato giocare a calcio, mi è mancata l’atmosfera e lo stadio, poter festeggiare le vittorie con i compagni di squadra. Ovviamente manterrò sempre quell’esperienza dentro di me, tutti avranno quelle memorie, ma è il momento di guardare avanti. Voglio dimostrare che con un ICD (il defibrillatore, ndr), se uno fa tutti i test e sono OK, si può continuare a giocare. Questi sei mesi di assenza sono stati di duro lavoro».

Fonte: brentfordfc.com – Sam Marshall