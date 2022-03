Inter-Salernitana, a tre giorni dalla partita due giocatori in dubbio per Nicola

L’Inter stasera avrà il derby col Milan (ore 21), ma venerdì alle 20.45 al Meazza arriverà la Salernitana. I campani stanno già pensando al match del Meazza e per Nicola ci sono due giocatori in dubbio, fra cui un ex.

INTER-SALERNITANA, -3 – “Sono ripresi questa mattina presso il C.S. Mary Rosy gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica prima di essere impegnati con un lavoro di forza in campo seguiti da esercizi di tecnica dinamica. La seduta è terminata con una partita a tema.

Andrea Schiavone ha effettuato un lavoro specifico. Federico Bonazzoli si è sottoposto a seduta fisioterapica.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10″.

Fonte: ussalernitana1919.it