Trevisani: «Fuorigioco Kalulu? Pioli ha ragione. Inter, conta la psicologia»

Riccardo Trevisani, in collegamento su Tutti Convocati, ha analizzato il match di San Siro tra Inter e Milan di Coppa Italia. La sua considerazione sul fuorigioco di Kalulu e sul percorso della squadra di Inzaghi

EPISODIO KALULU − Le parole di Trevisani in merito al possibile 2-1 di Bennacer in Inter-Milan: «Gol annullato? Ero veramente in pensiero per Mariani. Dal campo non aveva dubbi sulla posizione di Kalulu, se ne era accorto solo Mazzoleni al Var. Sono d’accordo con Pioli, Handanovic non ha mosso un muscolo. Ma da regolamento poi il gol si può annullare».

PSICOLOGIA − Per Trevisani, tanti fattori mentali sulla stagione dei nerazzurri: «Sicuramente l’Inter ha rischiato di perdere il campionato nella gara in cui meritava di più e lo vincerà nella gara in cui meritava di meno. E’ tutto legato alla psicologia. Il percorso di Inter e Milan è identico, entrambe eliminate in Champions League dalla stessa squadra, quasi gli stessi punti in campionato e hanno fatto 0-0 in Coppa Italia. Sono d’accordo sulla differenza ma si deve notare. In Inter-Liverpool, se si gioca 100 volte passa sempre il Liverpool. L’Inter è più forte di poco del Milan ma il Liverpool è di tanto più forte dell’Inter».