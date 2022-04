Lautaro Martinez insieme a Correa anche in Inter-Roma? Una cosa è certa

Lautaro Martinez ieri sera ha fatto coppia con l’amico Joaquin Correa. Prestazione importante del duo argentino. Inzaghi la riproporrà anche in vista di Inter-Roma?

SENSAZIONE − Due protagonisti indiscussi di Inter-Milan 3-0 sono stati Lautaro Martinez e Correa. Il Toro ha spaccato la difesa rossonera con una doppietta da urlo nel primo tempo. Bene anche il Tucu, che ha fornito l’assist per il momentaneo 2-0. Il ritorno di Correa ha sicuramente giovato a tutti gli attaccanti dell’Inter. Non solo Lautaro Martinez ma anche Edin Dzeko, che ha ritrovato la rete contro il Verona. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, la sensazione che arriva da Appiano Gentile è una: la coppia Lautaro Martinez-Correa sicuramente si potrà rivedere nuovamente in campo anche nei prossimi impegni. Non è detto che Inzaghi la possa riproporre già per Inter-Roma, in cui si pensa al rientro di Edin Dzeko. Con un Correa così però l’Inter può ulteriormente crescere e migliorare.