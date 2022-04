Bergonzi: «Kalulu-Handanovic? Fossi stato al Var non lo avrei annullato»

L’ex arbitro Mauro Bergonzi si è sostituito alla moviola di Inter-Milan 3-0 (vedi articolo) dicendo la sua sull’episodio relativo al gol annullato a Bennacer. Protagonista Handanovic

EPISODIO − La moviola di Bergonzi sull’episodio di Inter-Milan: «Il gol annullato? Soggettivo, tanto che il Var Mazzoleni davanti al monitor ha richiamato l’arbitro per farlo decidere. Su queste situazioni si prendono gli arbitri la responsabilità. Prima c’è un sospetto controllo di mano di Tomori, che ha insospettito tutti, poi il tiro di Bennacer e Kalulu fa un movimento ad allontanarsi dalla traiettoria. Chi disturba la visuale sono i giocatori dell’Inter e non Kalulu. Se fossi stato al monitor non avrei fatto annullare il gol e non avrei richiamato l’arbitro. Ma è un episodio soggettivo».