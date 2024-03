Trevisani: «Acerbi-Juan Jesus? Toppa peggio del buco! C’è un errore»

La questione Acerbi-Juan Jesus continua a far parlare di sé, in attesa che si muova la Procura Federale. Trevisani, in studio a Sport Mediaset, condanna una delle due parti.

IN PEGGIORAMENTO – Per Riccardo Trevisani gli scenari sul caso riguardante Francesco Acerbi e Juan Jesus non sono certo positivi: «No, da nessun punto di vista. Soprattutto per come in campo il clima fosse un po’ diverso da quello che poi è venuto fuori ieri. Probabilmente, quando la questione è uscita dal terreno di gioco ed è diventata una negazione, è ovviamente divampata. Tante volte la toppa è peggio del buco, in questo caso sì. Le dichiarazioni di ieri di Acerbi sono un grave errore, secondo me. Bisogna fare tutte le indagini, approfondire e verificare, ma alcuni labiali della partita di domenica sono inequivocabili. A volte ammettere e chiedere scusa è meglio che fare marcia indietro, ci sono dei temi su cui non bisogna andare oltre. Peraltro quello del razzismo è un tema brutto, capisco la difficoltà di Luciano Spalletti. Di certo le dichiarazioni di Acerbi alla stazione sono poco comprensibili, perché in campo si era praticamente chiusa. Fermo restando che il razzismo è un problema culturale e grosso, bisogna sistemarlo dentro e fuori dal campo».