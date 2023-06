Torino-Inter, giusta decisione di Fabbri: non c’è rigore su Ilic − CdS

Gara tutto sommato corretta e tranquilla quella disputata ieri dall’Inter in casa del Torino (vedi articolo). L’arbitro Michael Fabbri viene promosso con una sufficienza dal Corriere dello Sport, che giudica giusta la decisione di non concedere calcio di rigore ai granata per il contatto tra Brozovic e Ilic.

GIUSTA DECISIONE − Il match tra Torino e Inter non ha fatto registrare episodi discutibili. Il Corriere dello Sport, quindi, promuove Michael Fabbri. Il direttore di gara ammonisce Hakan Calhanoglu e Robin Gosens, ma si dimentica un cartellino per Nicolò Barella. Viene ammonito giustamente anche Singo per l’intervento commesso proprio ai danni del numero 23 nerazzurro. Giusta infine la decisione di non concedere calcio di rigore ai granata per il contatto tra Marcelo Brozovic e Ivan Ilic. Voto 6 per il direttore di gara.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati